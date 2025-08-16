گره نظافت شهر با فرهنگسازی باز میشود
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت:بخش زیادی از مشکلات جمعآوری پسماند، ناشی از بیتوجهی برخی شهروندان به زمان و محل مناسب قراردادن زبالههاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
محسن قضاتلو، با پرداختن به نحوه جمع آوری زباله در پایتخت گفت: عملیات جمعآوری، رفتوروب و شستوشوی شهر تهران در ۲۲ منطقه و ۱۲۴ ناحیه، از ساعت ۹ شب آغاز و تا حدود ساعت ۶ صبح ادامه دارد. از ساعت ۹ شب خودروهای حمل زباله، مخازن ۱۱۰۰ لیتری را تخلیه و زبالهها را به ایستگاههای میانی منتقل میکنند. سپس پاکبانها معابر را از خیابانهای فرعی گرفته تا اصلی نظافت میکنند. خودروهای مخزنشور و جدولشور نیز فعالیت دارند.
وی با تاکید بر اینکه زبالههایی که برخی شهروندان مقابل منازل شان میگذارند نیز جمعآوری میشود، افزود: پس از اتمام عملیات شبانه؛ ناظران کار را از پیمانکاران تحویل میگیرند تا شهر، تمیز به شهروندان تحویل شود. یکی از چالشها، زبالههای دوبارهگذاریشده بین ساعت ۶ تا ۸ صبح است که باعث افزایش حجم مخازن میشود. البته گشت صبحگاهی از ساعت ۸ آغاز شده و زبالههای اضافی جمعآوری میشود.
قضاتلو توضیح داد: برخی معابر به علت محدودیتها یا پارک خودروها شبها قابل نظافت نیستند و کارگران و خودروها روزانه اعزام میشوند. شستوشوی برخی نهرها و لایههای سطحی هم در روز انجام میشود و جمعآوری باقیمانده زبالههای جویها تا ساعت ۱۰ یا ۱۱ صبح ادامه دارد. همچنین فرایند نگهداشت عصرها نیز از ساعت ۱۴ تا ۱۸ انجام شده و از ۱۸ تا ساعت ۲۱ فعالیتی انجام نمیشود.
وی تاکید کرد: شهروندان اگر ساعت ۹ شب زبالههای خود را از منزل خارج کنند، در طول روز شاهد پسماندهای خانگی در مخازن نخواهیم بود. رعایت این زمانبندی باعث میشود چرخه جمعآوری بهطور کامل و بدون ایجاد انباشت در مخازن انجام شود و پاکیزگی شهر در طول روز حفظ شود. این هماهنگی همچنین موجب کاهش فشار بر پاکبانها و ناوگان حملونقل پسماند میشود و هزینههای نگهداشت را نیز کاهش میدهد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با اشاره به اهمیت فرهنگ شهروندی افزود: بخش زیادی از مشکلات جمعآوری پسماند، ناشی از بیتوجهی برخی شهروندان به زمان و محل مناسب قراردادن زبالههاست. اگر شهروندان همگی متعهد شوند که زبالهها را طبق برنامه شهری و در محلهای مشخص بگذارند، سرعت و کیفیت خدمات به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت. این همکاری علاوه بر حفظ زیبایی و بهداشت محیط، تأثیر مستقیم در کاهش آلودگی و جلوگیری از پراکندگی زباله توسط حیوانات دارد.
وی در ادامه سخنان خود بیان داشت: در برخی معابر پرترافیک مانند خیابان خیام، پاسداران، شمال شریعتی و شمال خیابان ولیعصر به دلیل حجم خودروها یا شیب خیابان، عملیات دشوار میشود، اما جمعآوری متوقف نمیشود.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با بیان اینکه ناظران سازمان پسماند در روز تا ساعت ۱۸ گشت میزنند و مشکلات را برای رفع گزارش میدهند، تصریح کرد: فرایند جمعآوری و نگهداشت در سه نوبت انجام میشود؛ شب تا صبح، صبح تا ظهر و ظهر تا بعدازظهر.
قضاتلو با تاکید بر اینکه در مناطق شلوغ و مرکزی سه نوبت تخلیه مخازن انجام میشود و در مناطق کمتراکم دو نوبت کفایت میکند، گفت: بیش از ۹۰ درصد مناطق سه نوبت عملیات دارند. معابر اصلی و مناطق پرریزش مانند بخشهایی از مناطق ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰ و ۴، سه نوبت عملیات دارند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران ادامه داد: عملیات جمعآوری عصرگاهی از ساعت ۱۴ آغاز میشود و هر خودرو در هر سرویس ۲۵ تا ۳۰ مخزن را بارگیری میکند. در مسیرهایی مانند پاسداران، به دلیل تعداد زیاد مخازن، نیاز به دو تا سه سرویس رفتوبرگشت است که ۴ تا ۵ ساعت عملیات طول میکشد.
وی با اشاره به محدودیتها گفت: ترافیک و نیاز به آمادهسازی خودروها باعث میشود برخی مخازن پیش از شروع شیفت شب تخلیه نشوند. همه زبالههای مخازن ۱۱۰۰ لیتری تا ساعت ۲۲ جمعآوری و مخازن تا نیمهشب شسته میشوند.