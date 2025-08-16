مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: در حالی که ظرفیت صعود به قله سبلان روزانه ۳۵۰ نفر تعریف و تدوین شده است متاسفانه شاهد حضور کوهنوردان بسیاری در ایام تابستان در سبلان هستیم که لازم است در این راستا با برنامه ریزی‌های لازم محدودیت برای تعداد صعودکنندگان ایجاد شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از اداره روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست اردبیل؛ حسن قاسم پور در جلسه بررسی نحوه کاهش تعارضات گونه خرس قهوه‌ای در کوهستان سبلان اظهار کرد: در حالی که ظرفیت صعود به سبلان روزانه ۳۵۰ نفر تعریف و تدوین شده است متاسفانه شاهد حضور کوهنوردان بسیاری در ایام تابستان در سبلان هستیم که لازم است در این راستا با برنامه ریزی‌های لازم برای تعداد صعودکنندگان توسط هیئت کوهنوردی استان و شهرستان و سایر دستگاه‌های ذیربط ایجاد شود.

قاسم پور با اشاره به پویایی و افزایش جمعیت گونه خرس قهوه‌ای در دامنه‌های سبلان طی اجرای موفقیت آمیز " برنامه عمل حفاظت از خرس در سبلان" گفت: آموزش چهره به چهره نحوه برخورد با حیات وحش از جمله خرس قهوه‌ای در محدوده اثر طبیعی ملی سبلان و زیستگاه‌های حیات وحش منطقه برای عشایر و زنبورداران و همچنین نصب تابلو‌های اطلاع رسانی در بین کوهنوردان و گردشگران با هدف کاهش تعارض گونه خرس قهوه‌ای با انسان طی چند مرحله امسال توسط کارشناسان و محیط بانان برگزار شده است.

وی با اشاره به کلیپ‌های پخش شده در فضای مجازی در خصوص تغذیه دستی خرس توسط کوهنوردان افزود: آموزش گردشگران و صدور هشدار‌های لازم به کوهنوردان جهت انجام رفتار صحیح در مجاورت حیات وحش می‌تواند به کاهش تعرض در زیستگاه خرس و جلوگیری از رفتار‌های ناخواسته منجر شود.