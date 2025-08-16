

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «خانه‌های حمایتی کوچک» به مراکز اقامتی کوچکی گفته می‌شود که برای نگهداری از سالمندان و معلولان با هدف کاهش ظرفیت مراکز شبانه‌روزی بزرگتر و ایجاد محیطی شبیه به خانه برای افراد تحت پوشش، طراحی شده‌اند. این خانه‌ها فرصتی را برای زندگی نیمه مستقل و حضور در جامعه برای این افراد فراهم می‌کنند.

تفاوت خانه‌های مراقبتی کوچک با مراکز تجمعی نگهداری شبانه‌روزی در این است که انتظار می‌رود افراد در این خانه‌ها در تمامی بخش‌های زندگی مشارکت داشته باشند. اما شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از کم بودن ظرفیت این مراکز در شهر خرم‌آباد نسبت به تعداد معلول ذهنی یا جسمی خبر داد و خواستار افزایش خانه‌های حمایتی شد.



متن پیام شهروند خبرنگار ما:

با سلام، من به‌عنوان نماینده از طرف خیلی از خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی که معلول ذهنی یا جسمی متوسط دارند و نیاز به نگهداری در خانه‌های حمایتی تحت پوشش بهزیستی دارند یه درخواست دارم؛ تعداد این خانه‌ها در شهر خرم‌آباد خیلی خیلی کم هستند از سازمان بهزیستی و خیرین عزیز عاجزانه درخواست حمایت برای افزایش این خانه‌ها داریم که مشکل این خانواده‌ها حل بشود.





