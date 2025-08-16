به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز گذشته (بیست ودوم مرداد) برق منطقه گلستان اهواز علاوه بر قطعی براساس برنامه، دچار خاموشی‌های مکرر شده بود که موجب گله مندی شهروندان شد.

سخنگوی صنعت برق خوزستان گفت: با توجه به افزایش بالای مصرف برق ناشی از وقوع دما‌های بالای ۵۰ درجه و بالاتر ضمن ایجاد فشار موجب آسبب و وقوع حوادث در برخی از تجهیزات شبکه سراسری برق می‌شود.

سید حجت الله موسوی افزود: علت قطعی برق مکرر در منطقه گلستان به سبب وقوع حادثه در شبکه برق ناشی از افزایش بالای مصرف بوده است و در جهت اینکه مشترکان این منطقه با خاموشی‌های بیش از یک تا دو ساعت نداشته باشند، به صورت چند مرحله‌ای قطعی صورت گرفت و تا قبل از ظهر روز جمعه مشکل ایجاد شده در شبکه نیز برطرف شد.

وی ادامه داد: از تمامی شهروندان درخواست می‌شود با توجه به گرمای شدید و افزایش بالای مصرف در رعایت الگوی مصرف توجه لازم را داشته باشند.