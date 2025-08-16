دادستان پایتخت آمریکا برای جلوگیری از تصاحب اداره پلیس این شهر به دستور دونالد ترامپ، به دادگاه شکایت کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، این اقدام ساعاتی پس از آن صورت گرفت که دولت ترامپ با انتصاب یک مقام فدرال به عنوان سرپرست اضطراری جدید اداره پلیس، مداخله خود در امور پلیس واشنگتن را تشدید کرد.

همچنین، رئیس پلیس واشنگتن هشدار داد که اقدام ترامپ نظم و قانون را تهدید می‌کند و ساختار فرماندهی پلیس را مختل خواهد کرد.

پاملا اسمیت در یک پرونده قضایی نوشت: «در نزدیک به سه دهه فعالیت در اجرای قانون، هرگز شاهد اقدامی نبوده‌ام که بیشتر از این دستور خطرناک، تهدیدی برای نظم و قانون ایجاد کند.»

از سوی دیگر، دادستان کل پایتخت آمریکا تأکید کرد که تصاحب پلیس از سوی دولت فدرال غیرقانونی است و اجرای آن می‌تواند «هرج و مرج عملیاتی» ایجاد کند.

او افزود: دستورات متناقض و سردرگمی درباره اینکه چه کسی مسئول است، مشکلی جدی برای کارآمدی پلیس به شمار می‌رود.

شهردار واشنگتن هم اعلام کرد که هیچ قانونی اختیار کارکنان شهر را به یک مقام فدرال منتقل نمی‌کند. او تأکید کرد که کنترل پلیس پایتخت، طبق قانون تنها برای ۳۰ روز بدون تأیید کنگره مجاز است و ترامپ نخستین رئیس‌جمهوری است که از زمان تصویب این قانون، برخلاف آن این اقدام را انجام داده است.

افزایش حضور نیرو‌های فدرال در شهر شامل گشت‌های امنیتی در مناطق پرتردد و استقرار سربازان گارد ملی، تأثیری قابل توجه بر شهروندان داشته است. نیرو‌ها در پست‌های کنترل ترافیک و مدیریت جمعیت فعال شده‌اند و آموزش‌های ویژه‌ای برای کاهش تنش و کنترل تجمع‌ها دیده‌اند.