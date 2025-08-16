پخش زنده
از امروز تا چهارشنبه (۲۵ تا ۲۹ مرداد) وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک و وقوع طوفان گردوخاک در مناطق مستعد شمال سیستان و بلوچستان به ویژه در روز دوشنبه پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان، گفت: در این مدت برای زاهدان مناطق مرکزی، شرق استان وزش باد نسبتاً شدید و افزایش غبار رخ خواهد داد.
محسن حیدری افزود: این شرایط میتواند باعث کاهش دید افقی، اختلال در تردد جادهای بهویژه در مسیرهای شمالی استان و احتمال تأخیر یا لغو پروازها شود.
وی توصیه کرد: شهروندان در زمان آلودگی هوا از ماسک استفاده کرده و تا حد امکان از حضور در فضای باز خودداری کنند، از فعالیت در ارتفاع پرهیز شود و تمهیدات لازم برای محافظت از گلخانهها و سالنهای پرورشی در نظر گرفته شود، همچنین از انجام پروازهای سبک مانند گلایدر و بالگرد خودداری شود و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی در دستور کار قرار گیرد.