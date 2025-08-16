به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان کردستان با اشاره به اینکه تهیه لباس فرم برای دانش آموزان اجباری نیست، گفت: در صورت داشتن لباس فرم دانش‌آموزی از سال‌های گذشته، نیاز به تهیه لباس فرم جدید نبوده و به هیچ وجه اجباری نیست.

وکیلی با اشاره به اینکه امسال تهیه لباس فرم در شهرستان‌های استان کردستان ۱۰ درصد کمتر از مرکز استان است، افزود: مدیران مدرسه می‌توانند افراد بی بضاعت را برای تهیه لباس فرم رایگان معرفی کنند.

وی گفت: اولیاء دانش آموزان با مراجعه به سامانه مای مدیو می‌توانند از وضعیت قیمت لباس فرم اطلاع پیدا کنند.