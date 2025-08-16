ممنوعیت حفاری در شهر یزد از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
شهردار یزد از برگزاری اولین جلسه ستاد مهر شهرداری یزد خبر داد و گفت: عملیات حفاری در سطح شهر یزد توسط دستگاهها و شرکتهای خدماترسان از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر ممنوع میباشد و هیچ مجوز جدیدی در این بازه زمانی صادر نخواهد شد.
ابوالقاسم محی الدینی با اشاره به سومین سال فعالیت ستاد مهر در شهرداری یزد گفت: خوشبختانه امسال با برنامه ریزی انجام شده، از یک ماه قبل از بازگشایی مدارس، این ستاد فعالیت خود را برای آماده کردن شهر برای استقبال از سال تحصیلی جدید آغاز کرد.
محی الدینی در خصوص سرویس مدارس بیان کرد: که از ابتدای سال جاری، فعالیت همکاران مان در سازمان حمل نقل بار و مسافر شهرداری با تعیین نرخ پیشنهادی سرویسها و تصویب آن در شورای اسلامی شهر، جذب سرویسهای جدید و اقدامات مربوط به ثبت نام شرکتهای مجاز سرویس دانش آموزی، رانندگان و همچنین دانش آموزان در سامانه سپند، به صورت جدی پیگیری شد و خوشبختانه به نتیجه رسیده است.
شهردار یزد، آماده سازی معابر منتهی به مدارس و مجتمعهای آموزشی را از جمله اقدامات ستاد مهر شهرداری عنوان کرد و ادامه داد: ممنوعیت حفاری از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهرماه در سطح شهر، زیباسازی مدارس، بهسازی معابر، خط کشی عابر پیاده و احداث سرعت گیر در صورت لزوم، برای مدارسی که در کنار معبرهای اصلی یا فرعی شهر واقع شدهاند، ازجمله تصمیماتی بود که در نشست این ستاد گرفته شد و برای اجرا در دستور کار شهرداری قرار گرفت.
وی در پایان با بیان این که در هفته جاری، نشستی با مسئولان آموزش و پرورش در خصوص آخرین وضعیت سرویس مدارس خواهیم داشت اظهار امیدواری کرد: با مجموعه اقداماتی که با همکاری سایر نهادها و همچنین توسط همکاران خدوم شهرداری صورت میگیرد، مهر خوبی را برای فرزندانمان رقم بزنیم و در سالجاری شرایط بهتری نسبت به سال گذشته برای بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی جدید داشته باشیم.