اجرای طرح کتابخانه شهر کامفیروز شهرستان مرودشت پس از چند سال توقف، تکمیل می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس گفت: ۶۵ میلیارد ریال برای تکمیل طرح کتابخانه شهر کامفیروز اختصاص داده شده است و امید است که این طرح تا پایان سال تکمیل شود.

محمد حسین فیروزی افزود: شهر کامفیروز شهرستان مرودشت از شهر‌های بدون کتابخانه استان است و ساخت این کتابخانه با زیربنای ۷۶۸ متر مربع در سال ۱۳۹۳ آغاز شده است..

محمدحسین فیروزی ادامه داد: مجری ساخت این کتابخانه اداره کل راه و شهرسازی استان است و با وجود گذشت ۱۱ سال تنها ۵۵ درصد این طرح، پیشرفت فیزیکی داشته است.

او بیان کرد: این طرح در چندسال گذشته به دلیل کمبود اعتبارات، تعطیل بود، اما با تأمین اعتبار ۶۵ میلیارد ریالی از سوی فرمانداری شهرستان و نماینده مردم مرودشت، این طرح ، دوباره در مسیر تکمیل قرار گرفته است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس گفت: ساخت این طرح تا پایان امسال تمام و برای تجهیز و بهره برداری به اداره کل کتابخانه‌های عمومی فارس واگذار می‌شود.