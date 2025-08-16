پخش زنده
امروز: -
به همت سپاه شهرستان باروق و با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از زحمات خبرنگاران فعال این شهرستان قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی، به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار، با حضور سرهنگ پاسدار فخرالدین حبیبی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج باروق و حجتالاسلام نبی قرالو مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه ناحیه، از زحمات خبرنگاران و همچنین مسئولین روابط عمومی و فضای مجازی سپاه باروق در انعکاس خبری برنامههای سپاه و بسیج تجلیل بعمل آمد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج باروق در این مراسم ضمن گرامیداشت هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار؛ تلاشهای صادقانه، هنرمندانه و بیوقفه اصحاب رسانه در انعکاس عملکرد، دستاوردها و توانمندیهای سپاه مقتدر مردمی در عرصههای مختلف پاسداری از انقلاب و خدمت به مردم را جهاد فی سبیل الله و اقدامی راهبردی در تقویت قدرت بازدارندگی کشور دانست.
سرهنگ پاسدار فخرالدین حبیبی افزود: روز خبرنگار، نه صرفاً یادآور مقام حرفهای یک صنف، بلکه تجلیل از رسالتی تمدنی است؛ رسالتی که در تلاقی «تعهد اجتماعی»، «بصیرت راهبردی» و «شجاعت در میدان روایت» معنا مییابد.
در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از زحمات خبرنگاران فعال تجلیل بعمل آمد.