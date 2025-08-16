به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن حکم صادره به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر مسعود معینی پور (دام عزه)

سلام علیکم

هفدهم شهریور ۱۳۵۷، یکی از اصلی‌ترین وقایع موثر در شکل دهی به انقلاب بزرگ اسلامی است که ماهیت و درونمایه رژیم ناپاک پهلوی را آشکار کرد و جمعه‌ی سیاه و خونین آن سال، واقعه‌ای بود که با تمام ابعاد فاجعه‌بار خود، چهره واقعی رژیم منفور و وابسته پهلوی نمایان و سبعیت و قساوت بی‌مرز نظام استبدادی در قتل‌عام بی‌رحمانه مردم را به نمایش گذاشت و برای همیشه، رژیم منحوس پهلوی را به عنوان نماد سرکوب آزادی، سقوط فرهنگی، غارت و چپاول اقتصادی و ارتجاع سیاسی در حافظه تاریخی ملت ایران تثبیت کرد.

۱۷ شهریور سند خدشه‌ناپذیر جنایات و خیانت‌های خاندان منحوس و جنایت‌پیشه پهلوی و آیینه‌ای تمام‌نما از ایثار و فداکاری مردمانی است که در برابر گلوله و خشونت و سلاح بر استقلال و آزادی خود و بر کرامت انسانی پافشاری کردند و بی شک رسالت امروز ما، پاسداری هوشمندانه و ارائه واقعیات مستند از این میراث خونین و عبرت‌آموز و الهام بخش و جلوگیری از هرگونه تلاش برای تحریف آن و یا تطهیر چهره آلوده آن رژیم است. بر این اساس، با عنایت به مراتب تعهد، تجربه، توانمندی و بینش تاریخی جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت شهدای ۱۷ شهریور» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های نخبگانی، رسانه‌ای، فرهنگی و مردمی، در چارچوب برنامه‌ای جامع و راهبردی، نسبت به تحقق اهداف ذیل اهتمام ورزید:

۱- بازخوانی مستند و تحلیلی ابعاد جمعه‌ی سیاه و خونین ۱۷ شهریور و تبیین نقش آن در شتاب‌بخشی به فرایند پیروزی انقلاب اسلامی.

۲- افشای همه‌جانبه و مستدل ماهیت سرکوبگر، وابسته و غارتگر رژیم پهلوی و جلوگیری از هرگونه تحریف یا تطهیر سازمان‌یافته آن.

۳- احیای روایت‌های اصیل مردمی و خاطرات شاهدان عینی به عنوان منبعی معتبر برای حافظه تاریخی ملت.

۴- به‌کارگیری ظرفیت‌های پژوهشی، هنری و رسانه‌ای نوین برای انتقال حقایق این رویداد به نسل‌های آینده.

۵- پیوند پیام ۱۷ شهریور با ضرورت صیانت از استقلال، آزادی و عدالت در شرایط معاصر.

امید است با استعانت از حضرت حق و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب (مدظلّه‌العالی) و با بهره‌گیری از هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، نهاد‌های فرهنگی و مجاهدت فرهیختگان و جوانان انقلابی، در انجام این مأموریت خطیر موفق و مؤید باشید.

محمدحسین موسی‌پور

نماینده ولی فقیه و رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی