کشف ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در یزد
۱۱ دستگاه ماینر فعال غیرمجاز، در دو محل از شهر یزد شناسایی و جمعآوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد اعلام کرد: در بازرسیهای اخیر شرکت توزیع نیروی برق یزد و با همکاری دستگاههای نظارتی، در بازرسیهای اخیر، ۱۱ دستگاه ماینر فعال غیرمجاز که با استفاده از انشعاب غیرمجاز برق راهاندازی شده بود، در دو محل از شهر یزد شناسایی و جمعآوری شد.
در یکی از این اماکن، ۳ دستگاه ماینر با بار غیرمجاز معادل ۷۴ آمپر و در محل دیگر ۸ دستگاه ماینر فعال کشف و ضبط شد.
با متخلفان طبق مقررات قانونی برخورد خواهند شد و گزارش مردمی میتواند تا ۲۰۰ میلیون ریال پاداش داشته باشد.
استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج رمز ارز علاوه بر تحمیل بار سنگین به شبکه و افزایش مصرف برق، موجب اختلال در تأمین پایدار انرژی میشود و بر اساس مقررات قانونی، با متخلفان برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
لازم به ذکر است که بر اساس آییننامههای قانونی، گزارشهای مردمی در خصوص استفاده غیرمجاز از ماینرها میتواند تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال پاداش به همراه داشته باشد.