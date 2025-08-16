میانگین سن مادران در زمان نخستین تولد فرزند به ۲۷ و نیم سالگی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به افزایش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول به بیش از چهار سال گفت: میانگین سن پدران در زمان تولد اولین فرزندشان به ۳۲ و نیم سالگی رسیده است.

مجتبی یکتامنش افزود: مادران ۲۵ تا ۳۹ سال در افزایش میزان فرزندآوری در کشور اثر گذارند.

وی اضافه کرد:حدود ۳۵ درصد از زوج‌ها تک فرزند است.

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به افزایش الگوی فرزندآوری فرزند سوم و بیشتر در کشور گفت: الگوی تولد فرزند چهارم نسبت به سه سال گذشته ۳۵ درصد افزایش یافته است.

امیر حسین بانکی پور افزود:الگوی فرزند پنجم و ششم هم به ترتیب ۶۵ و پنج درصد افزایش یافته است.

صفورا روح الامین متخصص زنان و زایمان و رئیس بیمارستان شهید بهشتی اصفهان هم گفت: با اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، انگیزه برای فرزندآوری بیشتربویژه فرزند سوم و آمار تولد چندقلویی هم زیاد شده است.

یکیدیگر از متخصصان زنان و زایمان هم گفت: دست کم فاصله بین دو فرزند سه سال کفایت می‌کند.

فاطمه بحرینی به خانواده‌ها توصیه کرد در بهترین سن زندگی (۲۰ تا ۳۵ سالگی) بچه دار شوند، چون بسیاری از مشکلات ناباروری با افزایش سن ایجاد می‌شود.