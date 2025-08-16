پخش زنده
یک آنتیبادی CD۴۰ بهبود یافته در آزمایش بالینی توانست تومورهای سرطان متاستاتیک را کوچک کند و پاسخ ایمنی سیستمیک قابل توجهی ایجاد نماید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یک آنتیبادی مهندسیشده موسوم به 2141-V11 در فاز اول آزمایش بالینی توانست سیستم ایمنی بدن را بهگونهای فعال کند که تومورهای سرطانهای متاستاتیک و تهاجمی در شش نفر از ۱۲ بیمار کوچک شد و در دو نفر به طور کامل از بین رفت. نتایج این مطالعه در نشریه Cancer Cell منتشر شده است.
آنتیبادی 2141-V11 نسخهای بهبود یافته از آنتیبادیهای CD40 آگونیست است که قبلاً در مدلهای حیوانی موفق بود، اما در آزمایشهای بالینی محدودیت و عوارض شدیدی داشت. پژوهشگران با مهندسی این آنتیبادی و تزریق مستقیم آن به تومورها، توانستند پاسخ ایمنی مؤثر ایجاد کنند و همزمان عوارض جانبی خطرناک را کاهش دهند.
به گفته خوان اوسوریو، پژوهشگر مشارکتکننده و متخصص سرطان، «دیدن کوچک شدن قابل توجه تومورها و حتی بهبودی کامل در این گروه کوچک از بیماران، کاملاً شگفتانگیز است.»
جالب توجه است که اثر این درمان محدود به تومور تزریقشده نبود؛ سایر تومورها در بدن نیز کوچک شده یا توسط سلولهای ایمنی از بین رفتند. این آنتیبادی محیط میکروایمنی تومورها را بهگونهای تغییر میدهد که به شکل ساختارهای لنفاوی ثالث (TLS) پر از سلولهای ایمنی تبدیل شوند و تومورها را جایگزین کنند.
با توجه به موفقیت فاز اول، آزمایشهای بالینی جدیدی در حال انجام است که تأثیر 2141-V11 را بر سرطانهای دیگری مانند مثانه، پروستات و گلیوبلاستوم بررسی میکنند. پژوهشگران امیدوارند با شناسایی بیماران مناسب، اثر این درمان در تعداد بیشتری از بیماران افزایش یابد و راه را برای بهبود گستردهتر ایمنیدرمانی سرطان هموار کنند.