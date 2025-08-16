به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ الوانی گفت: فردی به پلیس فتا شهرستان نهبندان مراجعه و با ارائه شکوائیه اعلام کرد مدتی قبل در یکی از شبکه‌های اجتماعی خارجی صفحه‌ای که در خصوص فروش وسایل منزل فعالیت داشت و قیمت‌های مناسبی نیز بر روی اجناس خود گذاشته بود، توجهم را به خود جلب کرد که من از این صفحه مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال وسایل منزل خریداری کردم، اما پس از گذشت مدتی کالا را برای من ارسال نکرده و دیگر پاسخگوی تلفن خود نیست، بنابراین من از این موضوع شاکی بوده و خواهان رسیدگی هستم.

این مقام سایبری افزود: برای رسیدگی به شکایت این شهروند بزه‌دیده و احقاق‌حق وی، بلافاصله کارشناسان پلیس فتا رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار‌داده و پرونده اولیه در این خصوص تشکیل شد.

به گفته وی متهم که در خارج از استان زندگی می‌کرد شناسایی شد و با هماهنگی مرجع قضائی پول به حساب شاکی برگشت داده شد و پرونده نیز برای سیر مراحل قضایی به دادسرا ارسال شد.

سرهنگ الوانی افزود: کاربران فضای مجازی به این نکته توجه کنند که فریب زرق‌و‌برق صفحات، کانال‌ها و سایت‌های فضای مجازی را نخورند و خرید‌های خودشان را فقط از فروشگاه‌های معتبر و دارای مجوز و یا سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک خرید نمایند و قبل از دریافت کالا و بررسی اصالت و سالم‌بودن آن و اطمینان از تطابق‌داشتن کالای ارسالی با کالای خریداری‌شده، از پرداخت هر‌گونه وجه از جمله بیعانه، هزینه نگهداری و یا ارسال محصول جدا خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از شهروندان خواست: هشدار‌های پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت اطلاع از هر‌گونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام‌رسان‌های موبایلی مراتب را از طریق نشانی سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی www.fata.gov.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

همچنین شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ مربوط به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان در سراسر کشور است.