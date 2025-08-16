به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد پیله فروش گفت: استان قزوین با دارا بودن ۶۶۰ هکتار باغ زغال اخته و عملکرد متوسط ۶۶۰۰ کیلوگرم در هکتار، رتبه اول تولید این محصول در کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین سطح زیر کشت این محصول در شهرستان قزوین، مناطق الموت و طارم سفلی قرار دارد، افزود: در منطقه الموت روستا‌های هیر و در منطقه طارم سفلی دهستان کوهگیر روستای یوزباش چای، بیشترین میزان تولید زغال اخته را به خود اختصاص داده‌اند و این مناطق به دلیل توپوگرافی خاص، محصولی با کیفیت و مرغوب‌تر تولید می‌کنند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان پیش بینی کرد ۴ هزار و ۲۰۰ تن محصول از باغات برداشت شود.

پیله فروش با بیان اینکه زمان برداشت زغال اخته در استان از اوایل مرداد تا اواخر مهرماه ادامه دارد، این موضوع را یک مزیت برای استان دانست و افزود: این محصول علاوه بر مصرف تازه‌خوری، به صورت خشک، مربا، کنسرو، آب‌میوه، سس، ژله، سرکه، لواشک و قرص‌های آنتی‌اکسیدان نیز فرآوری و استفاده می‌شود و پتانسیل بالایی برای صادرات دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان به باغداران توصیه کرد با رعایت اصول فنی برداشت و نگهداری، نسبت به افزایش کیفیت میوه و عرضه محصولی سالم و بازارپسند اقدام کنند. زغال اخته به عنوان یکی از میوه‌های منحصر‌به‌فرد و بومی ایران، عمدتاً در مناطق کوهستانی و سردسیر استان قزوین تولید می‌شود.

