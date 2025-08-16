نمایشگاه مجازی عکس و نماهنگ «روایت مادران و کودکان گرسنه غزه» با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در پاکستان و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با هدف نمایش رنج فلسطینیان و محکومیت محاصره غزه آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با همکاری اداره کل امور زنان و خانواده خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اقدام به برگزاری یک نمایشگاه مجازی با عنوان «روایت مادران و کودکان گرسنه غزه» کرده است.

این نمایشگاه که با استفاده از فیلم و عکس و در بستر سکوی مجازی Artsteps طراحی و تولید شده، مجموعه‌ای از تصاویر و نماهنگ‌های عمیقاً تأثیرگذار را به نمایش می‌گذارد که رنج بی‌پایان و مظلومیت مادران و کودکان فلسطینی در نوار محاصره‌ شده غزه را به تصویر می‌کشد.

هدف اصلی از برپایی این رویداد مجازی، آگاهی‌بخشی بین‌المللی و رساندن صدای مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه به گوش جهانیان است.

همچنین، این نمایشگاه به دنبال محکومیت قاطعانه محاصره بی‌رحمانه و ظلم بی‌حدوحصر رژیم صهیونیستی است که با مسدود کردن مسیرهای ورود غذا و کمک‌های بشردوستانه، از «سلاح گرسنگی» علیه کودکان و مردم غزه استفاده می‌کند و آینده یک ملت را هدف قرار داده است.

علاقه‌مندان می‌توانند از اینجا به بازدید از تصاویر و نماهنگ‌های این نمایشگاه مجازی بپردازند.