اردوی انتخابی کشتی آزاد بسیج استان در سریش آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، اردوی انتخابی کشتی آزاد بسیج استان کردستان، با حضور کشتی گیران بسیج شهرهای قروه، سقز، سریش آباد، سنندج قلعه و مالوجه با تعداد ۸۰ کشتی گیر صبح روز جمعه ۲۴ مرداد در سالن شهدای سریش آباد برگزار شد.
مصطفی رستمی مسئول تربیت بدنی سپاه شهرستان قروه گفت: این مسابقات به منظور شناسایی نفرات برتر جهت تشکیل تیم منتخب استان و اعزام به مسابقات قهرمانی کشور برگزار شد.
رستمی افزود: نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور بسیج به اردوی انتخابی تیم ملی نیروهای مسلح جهت حضور در مسابقات جهانی سیزم دعوت خواهند شد.
وی افزود: در این دوره کشتی گیران برتر استان در ۱۰ وزن با یکدیگر به رقابت پرداختند و در پایان نفرات برتر هر وزن بعنوان نماینده استان در مسابقات قهرمانی کشور بسیج شناسایی شدند.
رقابتهای قهرمانی کشتی بسیج کشور شهریور ماه به میزبانی مازندران برگزار می شود.
تیمهای کشتی آزاد و فرنگی بسیج سال گذشته بعنوان نماینده در مسابقات جهانی سیزم به ترتیب مقامهای اول و دوم جهان را کسب کردند.