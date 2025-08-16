به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: دمای هوای طی امروز در بیشتر مناطق استان بین یک تا ۲ درجه افزایش می‌یابد.

مینا معتمدی افزود: آران و بیدگل با بیشینه دمای ۴۱ درجه بالای صفر و فریدونشهر با کمینه دمای ۱۶ درجه بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، طی چند روز آینده آسمان استان صاف، در ساعات بعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد به نسبت شدید تا شدید پیش بینی می‌شود.

معتمدی ادامه داد: طی امروز و فردا شرایط وزش باد و گردوخاک، تند باد لحظه‌ای و کاهش دید افقی در مناطق شمالی، شرقی و تا حدودی مرکز استان انتظار می‌رود.