برپایی نمایشگاه حمایت از صنایع کوچک در نزدیکی بزرگترین معدن زیر زمینی مس کشور
نخستین نمایشگاه حمایت از صنایع کوچک در روستای قلعهزری شهرستان خوسف با حضور هنرمندان صنایعدستی این شهرستان برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف گفت: این نمایشگاه که به همت شرکت میناکان معدن مس قلعهزری با هدف حمایت از هنر، خلاقیت و اشتغالزایی در روستاهای منطقه برپا شد، میزبان هنرمندان صنایعدستی شهرستان خوسف بود.
صالحی افزود: در غرفههای این رویداد، آثار متنوعی از جمله صنایعدستی، سفال، بافتنی، عروسکهای محلی و محصولات هنری دیگر، حاصل دستهای توانمند زنان و مردان روستاهای اطراف، به نمایش درآمد و فرصتی برای خرید مستقیم و معرفی ظرفیتهای بومی فراهم شد.
وی گفت: حضور نهادهای حمایتی و دستگاههای اجرایی در این نمایشگاه، گامی مؤثر برای معرفی توانمندیهای محلی، تقویت بازار فروش محصولات و ترویج فرهنگ حمایت از تولیدات بومی و کوچکمقیاس به شمار میرود.
معدن قلعه زری، به عنوان یکی از بزرگترین معادن زیرزمینی مس کشور، نقش مهمی در اشتغالزایی و توسعه اقتصادی منطقه ایفا میکند.
