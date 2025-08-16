به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف گفت: این نمایشگاه که به همت شرکت میناکان معدن مس قلعه‌زری با هدف حمایت از هنر، خلاقیت و اشتغال‌زایی در روستا‌های منطقه برپا شد، میزبان هنرمندان صنایع‌دستی شهرستان خوسف بود.

صالحی افزود: در غرفه‌های این رویداد، آثار متنوعی از جمله صنایع‌دستی، سفال، بافتنی، عروسک‌های محلی و محصولات هنری دیگر، حاصل دست‌های توانمند زنان و مردان روستا‌های اطراف، به نمایش درآمد و فرصتی برای خرید مستقیم و معرفی ظرفیت‌های بومی فراهم شد.

وی گفت: حضور نهاد‌های حمایتی و دستگاه‌های اجرایی در این نمایشگاه، گامی مؤثر برای معرفی توانمندی‌های محلی، تقویت بازار فروش محصولات و ترویج فرهنگ حمایت از تولیدات بومی و کوچک‌مقیاس به شمار می‌رود.



معدن قلعه زری، به عنوان یکی از بزرگترین معادن زیرزمینی مس کشور، نقش مهمی در اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی منطقه ایفا می‌کند.





