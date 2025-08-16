پخش زنده
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم از راه اندازی پویش «آینده ساز باشیم» خبر داد و گفت: این پویش از امروز ۲۵ مرداد آغاز شد و تا نیمه مهرماه و سال تحصیلی جدید ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام محمدطه مهری گفت: جشن عاطفهها و پویش تامین کمک هزینه تحصیلی و لواز التحریر دانش آموزان نیازمند از امروز در قم آغاز شده است.
وی افزود: خیرین و مردم نیکوکار به منظور مشارکت در این پویش میتوانند کد دستوری#۰۲۵ *۱*۸۸۷۷* را شماره گیری کنند و یا کمکهای خود را به شماره کارت ۶۰۲۶_۵۰۱۶_۹۹۷۹_۶۰۳۷ کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم واریز کنند.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم ادامه داد: برای دریافت لینک پرداخت مستقیم شهروندان میتوانند شماره ۵ را به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۵ پیامک کنند.