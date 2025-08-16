مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل با اشاره به اینکه اغلب مناطق استان اردبیل در تقسیم بندی شرکت گاز جزء اقلیم یک محسوب می شود، افزود: شهروندان استان اردبیل بدلیل شرایط آب و هوایی حداقل گاز بها را می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل معرفت خدابنده با اشاره به تقویت شبکه گاز رسانی استان تأکید کرد: خط انتقال گاز به طول ۲۶ کیلومتر به شمال استان اردبیل تحت عنوان فاز ۴ بزودی با اعتبار ۲۷۰ میلیارد تومان انجام خواهد شد. همچنین خط انتقال گاز چلوند به استان اردبیل در آستانه بهره‌برداری است و از طریق این خط دو برابر مصرف استان، گاز دریافت می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل با اشاره به گازرسانی به ۳۲ مورد از روستا‌های استان در یک سال اخیر افزود: شرکت گاز استان اردبیل به طور رسمی از سال ۷۹ فعال شده و هم اکنون با ۱۱ هزار و ۱۰۰ کیلومتر شبکه و ۲۷۳ هزار انشعاب در حال خدمت رسانی است.

وی با بیان اینکه ۵۹۰ هزار مشترک گاز در استان اردبیل وجود دارد، افزود: از این تعداد ۱۹۶۰ واحد را مشترکان صنعتی تشکیل می‌دهند.

خدابنده با اشاره به اقدامات انجام شده در طول یک سال گذشته، بیان کرد: در این مدت ۲۰۰ کیلومتر به طول شبکه گازرسانی استان اضافه شده که شامل محل‌هایی از قبیل مساکن ملی، شهرک اندیشه و مکان‌هایی که تقاضا بوده انجام شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل تصریح کرد: استان اردبیل از جمله اولین استان‌هایی است که ۱۰۰ درصد روستا‌های قابل گازرسانی را بر اساس تعریف شرکت ملی گاز، گازرسانی کرده و ۹۹ درصد روستاییان استان اردبیل از نعمت گاز برخوردارند.

خدابنده بیان کرد: نیروگاه برق سبلان همچنان پرمصرف‌ترین مشترک شرکت گاز استان اردبیل است و مشترکان باید توجه داشته باشند که سیر صعودی مصرف از تولید گاز بیشتر است و باید همواره مصرف بهینه را رعایت کنیم و به امید خدا در فصول سرد سال، قطعی گاز نخواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل با بیان اینکه در طول سال اول دولت ۸۷۴ میلیارد تومان اعتبار برای پروژ‌های عمرانی و به عنوان سرمایه به شرکت گاز استان اختصاص گرفت، تاکید کرد: این اعتبارات برای تکمیل احداث دو ساختمان در منطقه ۱ و ۲ اردبیل، توسعه شبکه، مقاوم‌سازی، HSE و... هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل ادامه داد: این شرکت در راستای بهینه‌سازی شبکه توزیع گاز، یک هزار و ۳۰۰ دستگاه بخاری کم مصرف در بین خانواده‌های مستمند و تحت پوشش نهاد‌های حمایتی توزیع و برای بهینه سازی موتورخانه‌های مدارس و بیمارستان‌ها ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه کرده است.