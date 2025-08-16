مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان شمالی با بیان اینکه موزه دفاع مقدس یک مطالبه عمومی است گفت: برای تکمیل موزه دفاع مقدس قراردادی به ارزش ۵۲ میلیارد تومان بسته شده و تا یکسال آینده به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرهنگ مهدی الهی راد در تحریریه خبر صداوسیمای خراسان شمالی به مناسبت روز خبرنگار گفت: نقش خبرنگاران در عرصه ایثار و شهادت ستودنی است.

وی با بیان اینکه دانشنامه دفاع مقدس امسال به بهره برداری می‌رسد، افزود: اسناد دفاع مقدس استان (از حضور خانم امامی در استان، سخنرانی نمازجمعه درباره دفاع مقدس و ...)، در حال تدوین و احصا است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان گفت: هم اکنون ۸۴۰ اثر به جشنواره فانوس ارسال شده در حالیکه در گذشته حدود ۱۰۰ اثر می‌رسید.

الهی راد ادامه داد: موزه دفاع مقدس فرصتی برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان است و مطالبه گری می‌تواند تکمیل این موزه را سریعتر پیش ببرد.

وی از انتشار ۸۰ کتاب با موضوع دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس خبرداد.