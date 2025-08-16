به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان اردکان گفت: هم‌اکنون ۲۴ پروژه مهم سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری این شهرستان در حال اجراست.

مجاهد کرباسی افزود: پروژه‌های در دست اقدام در شهرستان اردکان شامل هتل، مجتمع گردشگری، مجتمع خدمات رفاهی بین راهی، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، پارک طبیعت گردی، مرکز تفریحی سرگرمی، رستوران‌ها، سفره‌خانه‌های سنتی و مجموعه‌های پذیرایی و تفریحی است که با مشارکت بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی پیش می‌رود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردکان افزود: اردکان به زودی به یکی از شاخص‌ترین مقاصد گردشگری ایران تبدیل می‌شود و مسافران این شهر علاوه بر بهره‌مندی از مهمان‌نوازی گرم مردم، تجربه‌ای بی‌نظیر از فرهنگ و معماری خاص کسب خواهند کرد.

کرباسی با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به‌عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت: اجرای این پروژه‌های گردشگری، نمونه‌ای عملی از تبدیل سرمایه‌گذاری به تولید پایدار در حوزه گردشگری است که هم موجب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد و هم برند گردشگری اردکان را در کشور ارتقا می‌دهد.