رئیس پیشین دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی «ترکی الفیصل»، نخستوزیر اسرائیل «بنیامین نتانیاهو»، را «مجرم» و «قاتل روانپریش» توصیف کرد و گفت در شرایط کنونی هیچ راهی برای عادیسازی روابط ریاض با اسرائیل وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ترکی الفیصل روز جمعه در گفتوگو با «کریستین امانپور» مجری شبکه «CNN» با اشاره به فشارها برای عادیسازی روابط ریاض و تلآویو گفت: «چطور میتوان انتظار داشت عربستان با فردی مثل نتانیاهو که جنایتکار و قاتل روانپریش است، وارد روند عادیسازی شود؟ در شرایط فعلی چنین چیزی غیرممکن است.»
او با یادآوری ابتکار صلح عربی سال ۲۰۰۲ افزود: «عربستان همیشه راهحل سیاسی و صلح پایدار را پیشنهاد داده؛ چه در قالب طرح صلح عربی، چه در قالب طرح مشترک اخیر با فرانسه برای پایان جنگ غزه. عادیسازی پیش از تحقق این شرایط اصلا مطرح نیست.»
ترکی الفیصل در ادامه به «رؤیای اسرائیل بزرگِ» نتانیاهو واکنش نشان داد و هشدار داد: «وقتی نخستوزیر اسرائیل از نقشهای سخن میگوید که از نیل تا فرات را در بر میگیرد، یعنی قصد دارد بخشهایی از سرزمینهای عربی، فراتر از فلسطین، را اشغال کند. این خطری است که جامعه جهانی باید جدی بگیرد.»
رئیس پیشین دستگاه اطلاعاتی سعودی همچنین با اشاره به تلفات سنگین فلسطینیها از زمان آغاز جنگ اخیر تأکید کرد: «بیش از ۱۰۰ هزار فلسطینی کشته یا زخمی شدهاند، میلیونها نفر آواره شدهاند و غزه ویران شده است. آیا این موفقیت است؟ هرگز. این نتیجه سیاستهای فردی است که فقط به قدرت شخصی خود و فرار از محاکمه میاندیشد.»
او همچنین خواستار شناسایی بینالمللی دولت فلسطین بر پایه مرزهای ۱۹۶۷ شد و گفت: «این اقدام میتواند انزوای آمریکا و اسرائیل را آشکارتر کرده و اروپا را به سمت موضعگیری جدیتر علیه تجاوزات اسرائیل سوق دهد.»