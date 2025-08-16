پخش زنده
شمس الله نوری پور رییس بیمارستان کودکان مفید از تداوم ارائه خدمات درمانی رایگان به کودکان زیر هفت سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما : شمس الله نوری پور رییس بیمارستان کودکان مفید از تداوم ارائه خدمات درمانی رایگان به کودکان زیر هفت سال خبر داد و گفت: پذیرش و درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستانها از جمله کودکان مفید رایگان انجام می شود.
بر اساس این طرح، سازمانهای بیمهگر پایه موظف به پرداخت ۱۰۰٪ تعرفه دولتی برای خدمات سرپایی و بستری کودکان زیر ۷ سال هستند. این طرح در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است و به گفته مقامات، تاکنون لغو نشده و همچنان به قوت خود باقی استاین طرح فقط شامل مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی میشود.خدمات سرپایی دارویی مشمول این طرح نیستند.
بیمههای پایه موظف به پوشش کامل هزینههای درمانی در این طرح هستند.در صورتی که هزینهها از تعهدات بیمههای پایه بیشتر باشد، مابهالتفاوت از محل ردیفهای بودجه مربوطه تامین خواهد شد.این طرح یک اقدام حمایتی برای سلامت کودکان زیر ۷ سال است که با هدف کاهش بار مالی خانوادهها و ارتقای سلامت این قشر از جامعه اجرا میشود.
رییس بیمارستان کودکان مفید گفت: بسیاری از اقدامات پیشرفته علمی از جمله پیوند مغز استخوان، برای کودکان در این بیمارستان انجام میشود. اکنون 153 بیمار تالاسمی، 340 نفر بیمار هموفیلی و تعداد زیادی از بیماران خاص در حال دریافت خدمات درمانی از بیمارستان کودکان مفید هستند.
برخی بیماران دچار بیماریهای عصبی مانند SMA نیز در این بیمارستان تحت درمان قرار میگیرند، برخی اوقات ممکن است کشور در تامین داروهای موردنیاز این بیماران به صورت مقطعی دچار کمبودهایی شود اما کمبود خاصی در این زمینه نداریم.
تداوم درمان رایگان کودکان باعث افزایش رضایتمندی خانوادهها از خدمات شده اما متاسفانه بیمهها به ویژه تامین اجتماعی تاخیرهایی در پرداختهای مطالبات ما دارند که باعث افزایش بار مالی شده است.
