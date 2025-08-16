پخش زنده
رئیس گروه تغذیه معاونت بهداشتی استان قم، با اشاره به نتایج ششمین پایش ملی ید در سال ۱۴۰۳ گفت: میزان ید در زنان باردار با میانه ۱۰۲، کمترین مقدار در بین استانهای کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، روح الله فلاح گفت: در میان دانشآموزان ۸ تا ۱۲ سال قم این رقم رتبه چهارم از پایین را دارد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۴ استان قم در وضعیت مطلوب قرار داشت، اما اکنون به شرایط حاشیهای رسیدهایم.
وی استفاده از نمک طعام یددار را ضروری دانست و گفت: در حال حاضر سه کارخانه در استان قم نمک یددار تصفیهشده تولید میکنند، اما چالشهایی مانند شبه طبها و جایگزینی نمکهای دریایی و فلهای، و همچنین ورود نمکهای کمید از دیگر استانها مشکلات جدی ایجاد کرده است.
به گفته رئیس گروه تغذیه معاونت بهداشتی استان قم، این موضوع در کمیسیون استانی مطرح و مقرر شده با همکاری صدا و سیما، دانشکده طب سنتی و آموزش و پرورش، آموزش و تبلیغات در این زمینه تقویت شود. همچنین، مسئولان غذا و دارو موظف شدهاند بازرسیهای سختگیرانهتری انجام داده و از ورود نمکهای غیرمجاز جلوگیری کنند.