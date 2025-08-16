به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیأت هندبال سرخس گفت‌: تیم هندبال سرخس پس از ۱۵ سال وقفه، از سال ۱۴۰۱ با رویکردی تازه و با قدرت بازگشت و در این سه سال توانست به افتخارآفرینی‌ های بزرگی، چون قهرمانی کشور در رده خردسالان، نایب‌ قهرمانی استان در رده نوجوانان و حضور در لیگ برتر نوجوانان کشور دست پیدا کند.

احمد دریادار افزود: این رویداد مهم با حضور استادان و مربیان به نام و سابق تیم ملی جمهوری اسلامی ایران، ابوالقاسم شعبان‌ پور و علی شعبان‌ پور برگزار می‌ شود.

وی ادامه داد: این دوره ملی با استقبال گسترده علاقه‌ مندان از سراسر کشور، از جمله استان‌ ها و شهر‌های اصفهان، قزوین، اراک، سمنان، تهران و دیگر شهر‌های خراسان رضوی همراه شده است.

دریادار گفت: هم اکنون هیأت هندبال سرخس با ۸۰ ورزشکار خردسال، ۲۰ ورزشکار نوجوان و ۲۰ ورزشکار بزرگسال در حال آماده‌ سازی برای حضور در مسابقات آتی لیگ یک آیندگان و دفاع از عنوان قهرمانی مناطق کشور است.

وی ادامه داد: این رویداد که در سطح ملی و با حضور چهره‌ های شاخص هندبال ایران برگزار می‌ شود، می‌ تواند سرخس را یک‌ بار دیگر در مرکز توجه خانواده بزرگ هندبال کشور قرار دهد.