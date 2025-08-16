به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی گفت: مأموران انتظامی این مقدار آرد را حین کنترل خودروهای عبوری در ایستگاه بازرسی شهید رجایی بوکان و در بازرسی از یک دستگاه خودروی وانت بار کشف و ضبط کردند.

حسین نجف زاده افزود: پرونده خرید و حمل غیرمجاز ۵۱ کیسه آرد یارانه ای به صورت خارج از ضوابط به ارزش ۶۲۷ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بوکان رسیدگی شد.

نجف زاده اظهارکرد: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز دانست و متخلف را علاوه بر ضبط آردهای کشف شده به پرداخت یک میلیارد و ۲۵۴ میلیون ریال جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

وی، ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی برای دریافت شکایات و رسیدگی فوری به گزارشهای مردمی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی و صنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان،موضوع را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن های ۱۳۵ و ۳۳۴۶۶۸۰۳-۰۴۴ به تعزیرات حکومتی استان گزارش کنند.