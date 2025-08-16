پخش زنده
مدیر کل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل در طرح اربعین حسینی از اعزام حدود ۱۰ هزار نفر زائر از مبادی استان اردبیل به مرز مهران توسط ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل کلیماله وثوقی اظهار کرد: طرح جابهجایی زائرین اربعین حسینی از ۴ مردادماه آغاز و تا ۲۴ مرداد ادامه داشت که در طول اجرای این طرح حدود ۱۰ هزار نفر زائر از مبدأ استان اردبیل به مرز مهران اعزام شدهاند.
وی با اشاره به اینکه تمامی امکانات و نیروهای راهداری از ابتدای طرح بسیج و آماده باش بودند تا به نحو احسن کار خدمات رسانی به زوار امام حسین (ع) را انجام دهند، افزود: در طول اجرای طرح ۴۴۴ دستگاه اتوبوس از مبادی مختلف استان به مرز مهران برای انتقال زائران اربعین حسینی اعزام شده بودند.
دبیر کمیسیون مدیریت اجرائی ایمنی حملونقل استان اردبیل با اشاره به حجم تردد در روزهای پایانی طرح، عنوان کرد: تنها در روز ۲۴ مردادماه، ۳۱ دستگاه اتوبوس از مبادی استان اردبیل برای جابهجایی زائران به سمت مرز مهران اعزام شده است که این نشاندهنده فعالیت شبانهروزی و تلاش مضاعف برای خدمترسانی به زائران است.
وثوقی همچنین مستقر شدن بیش از ۴۰ نفر از راهداران استان اردبیل با ۲۰ دستگاه ماشینآلات را در مرز مهران یادآور شد و تصریح کرد: در ایام اجرای طرح اربعین حسینی این نیروها بهصورت شبانهروزی در حال خدماترسانی به مردم و زوار امام حسین (ع) بودند تا در برگشت خود به مقصد مشکلی نداشته باشند.
وی در چهار مرحله به اعزام ۱۹ اکیپ راهداری برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی اشاره کرد و ادامه داد: در طول طرح ۶۱ شرکت مسافربری از استان اردبیل شرکت داشتند تا کار جابهجایی زوار بدون دغدغه و با آرامش و ایمنی کامل رضایتمندی آنها را فراهم کنند.