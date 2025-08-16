به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این طرح با حضور سه تیم از کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی و شهرستان پلدشت در روستا‌های قارقلوق علیا، قارقلوق سفلی، قیرکندی، میرزاکندی، قیقاج، حسن کندی، بیک جان، ایلانلو، نصرت آباد، دیوانخانه، قره خوجالو، پزیک، بهلول کندی، ذاکرلو، اسماعیل کندی، شیدی، شوطلو، عشق آباد، ساری سو، مرادلوی علیا، مرادلوی وسطی، مرادلوی سفلی، آغ اوتلوق، قلیش لانمیش و دایلان کندی به ریاست معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی اجرا شد.

هدف از اجرای این طرح، ارتقاء شاخص‌های مقاوم سازی مساکن روستایی شهرستان از طریق حضور میدانی در روستا‌ها و دیدار چهره به چهره با جوانان، معتمدین، ریش سفیدان، دهیاران، شورا‌های اسلامی و اقشار مختلف مردم روستا‌ها و آشنایی بیشتر مردم با خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حوزه‌های مسکن، تامین زمین جهت احداث مسکن، صدور سند املاک روستایی، اجرای طرح هادی و ...است.

رضا عبدالله زاده معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در این دیدار‌ها میزان تسهیلات طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی برای هر واحد مسکونی را ۴۰۰ میلیون تومان با نرخ سود بانکی ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله با احتساب دوران مشارکت عنوان کرد.