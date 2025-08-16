به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، آقای اسماعیل برزگر این پنج مدرسه را تا پایان امسال به آموزش و پرورش استان تحویل می‌دهد و قصد دارد ساخت هفت باب مدرسه‌ دیگر را هم برای آینده سازان این مرز و بوم تقبل کند.

وی گفت: این واحدهای آموزشی را برای ایجاد مدرسه و گسترش عدالت آموزشی در ایران اسلامی می‌سازم و بنا دارم همچنان در این مسیر با قدرت و شتاب پیش روم.

استاندار آذربایجان شرقی هم در این مراسم استان را در ساخت مدرسه آن هم به همت خیران، پیشتازِ استان‌های کشور دانست و افزود: نهضت بزرگِ مدرسه سازی و عدالت آموزشی موجی از همدلی برای ساخت فضا‌های آموزشی برای آتیه سازان ایران اسلامی راه انداخته و در این میان آذربایجان شرقی هم به تاسی از این نهضت، هدفگذاری کرده است تا در حوزه ساخت مدرسه، جزو برترین‌ها باشد و برای دستیابی به این هدفگذاری درست، مردم به خصوص خیران را هم با خود همراه خواهیم کرد، زیرا معتقدیم توسعه‌ فضا‌های آموزشی، به توسعه، رشد و بالندگی کشور منجر و با افتتاح هر مدرسه، درب زندانی بسته می‌شود.

بهرام سرمست افزود: در عین حال آنچه مدنظر مسئولان استان است کیفیت ساخت مدارس و پس از آن اولویت قرار دادن ساخت مدرسه برای دختران است، زیرا دختران امروز به عنوان زنان و مادرانِ فردای این سرزمین، نسل آفرین، نسل پرور و نسل ساز هستند و لازم است شرایط و فضای آموزشی به بهترین شکل ممکن برای تعلیم و تربیت آنان، مهیا شود.

اسفندیار صادقی مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی نیز در این مراسم، با قدردانی از همت بلند خیر نیک‌اندیش در احداث این مدارس گفت: این خیر توانسته‌ است با تعهد ساخت ۱۲ باب مدرسه که امروز شاهد کلنگ‌زنی پنج باب از آن هستیم قدم مهمی در علم‌آموزی بردارد.

رئیس دفتر امام جمعه تبریز هم از جمله اولویت‌های زیربنایی جامعه را توسعه‌ آموزش و قدرت دفاعی و نظامی برشمرد و گفت: این دو اولویت لازم و ملزوم یکدیگر هستند و چه بسا قدرت دفاعی و نظامی هم در سایه‌ی آموزش و رشد علم و دانش به دست می‌آید و تاکید رییس جمهور بر توسعه‌ فضا‌های آموزشی هم ناشی از اهمیتی است که به موضوع تعلیم و تربیت قائل است و قطع یقین اُفتِ توسعه‌ی فضا و کم و کیف آموزش، به عقب ماندگی‌هایی منتهی می‌شود که غیرقابل جبران خواهد بود.

حجت الاسلام سید علی فقیه افزود: اگر امروز هموطنانِ ما در عرصه‌های مختلف بین المللی می‌درخشند و نخبه‌ها و فرهیخته‌های متعددی از دلِ این سرزمین برمی خیزند، به برکت توسعه‌ی علم و پژوهش در کشورمان است و متعاقبا کشورمان را به واسطه‌ی وجود همان‌ها به سمت توسعه سوق می‌یابد از این رو انتظار می‌رود مسئولان در کنار حمایت از خیران برای ساخت و توسعه فضا‌های آموزشی، به ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش هم اهمیت قائل شوند.

دستیار ویژه‌ رییس جمهور هم در این آیین با تاکید بر این که اگر اصول علمی را در همه زمینه‌ها رعایت کنیم به رشد و بالندگی می‌رسیم گفت: توسعه و تحقق عدالت آموزشی، سیاست بسیار مهمی است که به رشد و بالندگی در حوزه‌های متعدد از جمله حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی منتج می‌شود و با وجود خیرانی همانند آقای برزگر در آذربایجان شرقی، به یقین در آینده‌ای نزدیک شاهد شکوفایی و رشدِ روزافزونِ عدالت آموزشی در این استان خواهیم بود.

نوری افزود: در کنارِ رشد فضا‌های آموزشی، کیفیت آموزش هم باید در مدارس بهبود و ارتقا یابد و علاوه بر آن باید دانش آموزان مهارت محور تربیت کنیم و به جامعه تحویل دهیم تا در کنار علم آموزی، آینده‌ی شغلی آنها هم تضمین شود.