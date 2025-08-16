مشاور وزیر میراث فرهنگی در امور ایثارگران، در دیدار با پرسنل آزاده وزارت میراث فرهنگی گفت: آزادگان، شهدا و جانبازان مایه افتخار و سربلندی کشورمان هستند. آنان با عشق به امام (ره) و انقلاب اسلامی، شجاعانه از میهن دفاع کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید قاسم قاسمی مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در امور ایثارگران امروز در دیدار وزیر میراث فرهنگی با پرسنل آزاده وزارت میراث فرهنگی که به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی در دفتر وزیر انجام شد، ضمن قدردانی از صالحی امیری برای حمایت و رفع مشکلات ایثارگران، آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا گفت: وزیر میراث فرهنگی همواره توجه ویژه‌ای به امور ایثارگران، آزادگان، جانبازان، افراد دارای معلولیت و خانواده‌های شهدا دارد.

وی با اشاره به گذشت ۳۵ سال از بازگشت آزادگان افزود : در ۲۶ مرداد ۱۳۶۹، آزادگان عزیز ما پس از ۸ سال اسارت در دوران دفاع مقدس به میهن بازگشتند. این عزیزان بهترین سال‌های جوانی خود را در راه دفاع از کشور سپری کردند.

مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در امور ایثارگران گفت : هم‌اکنون ۱۸۰۰ پرسنل ایثارگر و ۱۹ آزاده در مجموعه وزارت میراث فرهنگی فعالیت می‌کنند که نشان‌دهنده توجه ویژه این وزارتخانه به جامعه ایثارگری است.

قاسمی با اشاره به نقش وزیر میراث فرهنگی افزود : حضور وی موجب ارتقای جایگاه وزارت میراث فرهنگی در بین قوای سه‌گانه و برتری آن نسبت به سایر وزارتخانه‌ها شده است.

بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی نیز در این نشست از تصویب ۴۲۳۰ پست سازمانی در هیئت دولت خبر داد و گفت: پیگیری‌های وزیر موجب حل مشکلات نیروی انسانی خواهد شد. همچنین رفاه کارکنان نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.