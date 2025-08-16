به همت گروه جهادی «شهیدان باشنا» در فصل تابستان و تعطیلی مدارس بیش از ۱۰ مدرسه در نهاوند مرمت، تجهیز، رنگ آمیزی و شاداب سازی می شود.

مرمت و تجهیز ۱۰ مدرسه به همت جهادگران نهاوندی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به گفته جانشین فرماندهی سپاه نهاوند از ابتدای اجرای این طرح در سال جاری تاکنون ۵ مدرسه مرمت، تجهیز، زیباسازی و رنگ آمیزی شد.

سرهنگ میثم رحیمی افزود: در سال گذشته حدود ۱۰ مدرسه که عمدتا در مناطق محروم هستند از سوی گروه جهادی شهیدان باشنا مرمت، تجهیز و زیبا سازی شد.

او تأکید کرد: حدود ۲۰ نفر از جوانان علاقمند به خدمت در اردو‌های جهادی در حال فعالیت هستند که تا ۲۵ شهریور فعالیت آن‌ها ادامه خواهد داشت.