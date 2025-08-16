پخش زنده
امروز: -
مرحله نخست طرح سراسری واکسیناسیون تب برفکی دامها از اول شهریورماه به مدت دو ماه در آذربایجان غربی اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با آغاز مرحله نخست طرح سراسری واکسیناسیون تب برفکی دام در کشور، این طرح از اول شهریورماه به مدت دو ماه در آذربایجان غربی نیز به اجرا درخواهد آمد.
معاونت سلامت و رئیس اداره مبارزه با بیماریهای دامی در جلسه هماهنگی اجرای این طرح ، به ارائه تحلیلهای کارشناسی پیرامون وضعیت بیماری، تعداد کانونهای شناساییشده، گردش ویروس در منطقه و درصد پوشش حداقلی واکسیناسیون پرداخت.
مدیرکل دامپزشکی استان نیز ، در این جلسه بر ضرورت اجرای کامل طرح و تحقق پوشش حداکثری واکسیناسیون در واحدهای دامی استان تأکید کرد.
خلیلزاده، با اشاره به شیوع سویههای جدید بیماری تب برفکی در کشورهای همسایه از جمله ترکیه و عراق که با استان مرز مشترک دارند، بر لزوم رعایت دقیق شیوه نامه های قرنطینهای به منظور پیشگیری از ورود و گسترش ویروس تأکید کرد.
مرحله نخست این طرح مطابق مراحل پیشین شامل قرارداد خرید خدمت از بخش خصوصی، اجرای واکسیناسیون یادآور و انجام عملیات پایش (مونیتورینگ) پس از واکسیناسیون خواهد بود.