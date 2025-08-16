پخش زنده
مسوول شبکه فراهم آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی زنجان با بیان اینکه پنجمین مورد اهدای عضو در استان ثبت شد، گفت:اهدای عضو یک بیمار مرگ مغزی در این استان به چهار نفر زندگی بخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ شهریار اماموردی افزود: این بیمار به نام مرتضی آشوری ۳۸ ساکن صایین قلعه به علت بیماری در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان بستری شده بود.
وی اضافه کرد: تلاش پزشکان و کارکنان بیمارستان برای نجات بیمار به دلیل وخامت وضعیت او موثر واقع نشد و پس از اعلام مرگ مغزی بیمار، اقدامات لازم برای کسب رضایت از خانواده او انجام گرفت.
این مسوول ادامه داد: با کسب رضایت از خانواده پس از تایید مرگ مغزی توسط تیم معالج، بیمار برای اهدای اندام به بیمارستان سینای تهران منتقل و ساعاتی پیش این عمل خداپسندانه انجام شد که در نهایت با اهدای چهار عضو بدن او شامل کبد و کلیهها و قلب جان چهار بیمار در انتظار پیوند عضو نجات یافت.
اماموردی افزود: هر مورد مرگ مغزی میتواند یک تا هشت بیمار نیازمند پیوند عضو را از مرگ نجات دهد و به همین دلیل این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.