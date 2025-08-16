پخش زنده
در پی در گذشت استادان موسیقی «همت علی رضایی» از هنرمندان پیشگام عرصه سرنانوازی لرستان و «شمسالدین مطربیان» از هنرمندان موسیقی نواحی سیستان و بلوچستان مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیام تسلیت داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران بابک رضایی با انتشار پیامهایی جداگانه درگذشت استاد همتعلی رضایی، هنرمند پیشگام سرنانوازی لرستان و استاد شمسالدین مطربیان، هنرمند برجسته موسیقی نواحی سیستان و بلوچستان را تسلیت گفت.
او در پیام تسلیت خود به استاد رضایی نوشت: خبر درگذشت هنرمند گرانقدر موسیقی، استاد همتعلی رضایی که عمر خود را وقف اعتلای موسیقی لرستان کرده بود، موجب تأسف هنرمندان و هنردوستان شد. امید که راه استاد پررهرو باشد و شاگردان ایشان حافظ منابع غنی موسیقایی لرستان باشند.
در پیام تسلیت برای استاد مطربیان نیز آمده است: خبر درگذشت اندوهبار هنرمند گرامی جناب شمسالدین مطربیان موجب تألم فراوان هنرمندان و دوستداران هنر موسیقی شد. فقدان هنرمندان فاجعهای غیرقابل جبران است و باشد که شاگردان این استاد گرانقدر، موسیقی نواحی ایران را پربارتر کنند.
بابک رضایی در پایان برای این عزیزان طلب آمرزش و مغفرت کرد و از خداوند خواست تا به بازماندگان صبر و آرامش عطا کند.