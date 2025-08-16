اداره کل هواشناسی استان مرکزی: مطابق بررسیها، طی امروز بهدلیل ناپایداری نسبی و وجود رطوبت در لایههای میانی جو، در بعضی ساعات افزایش پوشش ابر در استان پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی از فردا (یکشنبه) آسمان استان عمدتاً صاف تا کمی ابری و غبارآلود خواهد بود که در ساعات بعدازظهر با وزش باد همراه میشود.
بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، از فردا تا روز دوشنبه بهعلت فعالیت جریانات شرقی در بیابانهای نواحی مرکزی کشور و استان، احتمال خیزش و انتقال ذرات معلق گردوخاک از این نواحی به استان وجود دارد.
همچنین در مناطق مستعد استان (به خصوص مناطق حاشیه تالاب میقان) خیزش گردوخاک محلی دور از انتظار نیست؛ در نتیجه، کاهش کیفیت هوا در بعضی ساعات، به خصوص در بعدازظهر و اوایل شب، محتمل خواهد بود.
از نظر دمایی، بررسیها نشان میدهد شرایط دمایی فعلی تا اواسط هفته تغییر محسوسی نخواهد داشت، اما از روز دوشنبه با تقویت پرارتفاع جنبحارهای، افزایش نسبی دما مورد انتظار است.