به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سازمان لیگ والیبال در اطلاعیه‌ای مبلغ ورودی مسابقات باشگاه‌های لیگ دسته یک و دو زنان سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد.

در اطلاعیه سازمان لیگ آمده است: با عنایت به برنامه‌ریزی‌های انجام شده در راستای برگزاری رقابت‌های لیگ دسته یک و دو والیبال زنان امسال و به منظور حضور رسمی و موثر باشگاه‌ها در این از دوره از مسابقات، باشگاه‌ها نسبت به ارسال نامه اعلام آمادگی و واریز ورودیه تا روز یکشنبه نهم شهریور اقدام نمایند.

لازم به ذکر است که پرداخت ورودی و ارائه فیش مربوطه ملاک قطعی برای اعلام آمادگی و حضور در مسابقات است. بدیهی است طبق مقررات جاری ثبت قرارداد بازیکنان، کادر فنی و دیگر مراحل اداری مرتبط با تیم‌ها منوط به بارگذاری فیش واریزی در سامانه ملی والیبال است.

مبلغ ورودی لیگ‌های دسته یک و دو زنان در سال ۱۴۰۴ به قرار زیر است:

لیگ دسته یک زنان ۵۰ میلیون تومان

لیگ دسته دو زنان ۳۰ میلیون تومان