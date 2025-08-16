ورودیه لیگهای والیبال دسته یک و دو زنان سال ۱۴۰۴
سازمان لیگ فدراسیون والیبال مبلغ ورودی لیگهای دسته یک و دو زنان را در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد.
در اطلاعیه سازمان لیگ آمده است: با عنایت به برنامهریزیهای انجام شده در راستای برگزاری رقابتهای لیگ دسته یک و دو والیبال زنان امسال و به منظور حضور رسمی و موثر باشگاهها در این از دوره از مسابقات، باشگاهها نسبت به ارسال نامه اعلام آمادگی و واریز ورودیه تا روز یکشنبه نهم شهریور اقدام نمایند.
لازم به ذکر است که پرداخت ورودی و ارائه فیش مربوطه ملاک قطعی برای اعلام آمادگی و حضور در مسابقات است. بدیهی است طبق مقررات جاری ثبت قرارداد بازیکنان، کادر فنی و دیگر مراحل اداری مرتبط با تیمها منوط به بارگذاری فیش واریزی در سامانه ملی والیبال است.
مبلغ ورودی لیگهای دسته یک و دو زنان در سال ۱۴۰۴ به قرار زیر است:
لیگ دسته یک زنان ۵۰ میلیون تومان
لیگ دسته دو زنان ۳۰ میلیون تومان