به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران از قطع برق ۱۹۸ واحد اداری پرمصرف در استان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف جلوگیری از خاموشی‌های گسترده و در راستای مدیریت مصرف در فصل گرما انجام شد.

مهندس حسینی کارنامی افزود: پایش مصرف برق ادارات از ابتدای خردادماه و هم‌زمان با آغاز طرح سراسری گذر از اوج بار ۱۴۰۴ آغاز شد که نتایج آن نشان داد برخی ادارات مصرفی فراتر از حد استاندارد دارند و فشار زیادی به شبکه وارد می‌کنند.

وی تاکید کرد: این اقدام هشداری جدی به دستگاه‌های اجرایی است تا در مصرف انرژی بازنگری کنند و در مدیریت بحران انرژی کشور مشارکت فعال داشته باشند.

به گفته مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران، این روند تا بازگشت مصرف به شرایط متعادل ادامه خواهد داشت. او همچنین به اجرای طرح هوشمندسازی اشاره کرد و گفت: تاکنون کنتور برق بیش از ۶۰ هزار مشترک در استان هوشمندسازی شده که ۹۸۵ مورد مربوط به ادارات است.

بر اساس دستورالعمل‌های مصوب، ادارات موظف‌اند در ساعات اداری ۳۰ درصد و بعد از پایان ساعت کاری بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از مصرف انرژی خود را کاهش دهند. همچنین، دمای آسایش برای سامانه‌های سرمایشی در ادارات ۲۷ و در منازل ۲۵ درجه سانتی‌گراد تعیین شده است.