پنج قصابی متخلف در زاهدان به دلیل کشتار غیرمجاز و تهدید بهداشت عمومی پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان زاهدان گفت: در پی اجرای طرح‌های نظارتی و رصد مستمر وضعیت بهداشتی مراکز عرضه گوشت، پنج واحد قصابی متخلف که اقدام به نگهداری دام در معابر عمومی و کشتار غیرمجاز و غیر بهداشتی کرده بودند، شناسایی و پلمب شدند.

علیرضا اسکندری اظهار داشت: کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان زاهدان در بازدید‌های دوره‌ای و پایش بهداشتی از مراکز عرضه دام و گوشت، به تخلفات آشکار این واحد‌ها پی بردند.

وی افزود: این قصابی‌ها با وجود دریافت تذکرات و اخطار‌های مکرر، همچنان مقررات بهداشتی را رعایت نکرده و فعالیت‌های خود را به شیوه‌ای غیرمجاز ادامه می‌دادند.

وی ادامه داد: نگهداری دام زنده در معابر عمومی و انجام کشتار خارج از کشتارگاه‌های مجاز، علاوه بر ایجاد آلودگی محیطی، می‌تواند موجب انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام شده و سلامت شهروندان را به خطر اندازد.