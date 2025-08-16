به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان فردوس گفت: ماموران پاسگاه"شهید زارع" شهرستان فردوس هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده کمپرسی حامل بار سنگ معدنی مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

سرهنگ مریمی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودرو، ۷۹ کیلو و ۳۰۰ گرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای در زیر بار سنگ جاسازی شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس گفت: مأموران در این عملیات یک خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر و بعد از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.