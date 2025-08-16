رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از خرید تضمینی ۲۷۰ هزار و ۱۳۹ تن گندم در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: تاکنون ۴۸.۲۳ درصد مبلغ خرید به گندمکاران پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی با بیان اینکه سطح قابل کشت گندم در استان شامل ۵۸ هزار و ۸۶۶ هکتار آبی و ۳۵۰ هزار و ۱۹۹ هکتار دیم است اظهار کرد: میزان مطالبات گندمکاران از فروش گندم ۵۳ هزار و ۱۹۱میلیارد ریال است که از این رقم تاکنون ۲۵ هزار و ۶۵۴ میلیارد ریال در وجه کشاورزان پرداخت شده است. وی میزان طلب کشاورزان از این محل را ۲۷ هزار و ۵۳۷ میلیارد ریال عنوان کرد.

شفیعی همچنین از خرید تضمینی ۲۲۰۰ تن کلزا در استان خبر داد و گفت: ۶۹.۸ درصد مبلغ خرید کلزا معادل ۶۳۰ میلیارد ریال پرداخت شده و ۲۷۲ میلیارد ریال نیز در مرحله بررسی و پرداخت است.

به گفته وی ۶۲ مرکز در حال خرید تضمینی گندم در آذربایجان شرقی فعال هستند که از ۲۱ خردادماه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.