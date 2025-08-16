به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب درجلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان گفت: دو هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای ۸۴ طرح در ۳۴ دستگاه اجرایی شهرستان میاندوآب تخصیص خواهد یافت.

امیر تیموری افزود: در سالجاری ۸۴ طرح با اعتباری بالغ بر دو هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای ۳۴ دستگاه اجرایی تعریف شده است که با توجه به محدود بودن اعتبارات، ضمن رعایت عدالت درتوزیع اعتبارات، اهمیت ویژه‌ای نیز نسبت به تکمیل طرحهای نیمه تمام در حوزه‌های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، بنیاد مسکن و راه و شهرسازی درنظر گرفته شده است.

تیموری اظهارکرد: حدود ۶۴ درصد از اعتبارات سال گذشته معادل یکهزار و ۱۶۰ میلیارد ریال جذب شده است که تلاش خواهیم کرد میزان جذب اعتبارات در سال ۱۴۰۴ به میزان قابل توجهی افزایش یابد.