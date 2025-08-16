معادن خراسان جنوبی به نفع مردم، با رعایت مسئولیت اجتماعی و در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری توسعه یابند.

توسعه معادن خراسان جنوبی با رعایت مسئولیت اجتماعی و به نفع مردم

توسعه معادن خراسان جنوبی با رعایت مسئولیت اجتماعی و به نفع مردم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در کارگروه امور زیربنایی استان گفت: مسئولیت اجتماعی معادن باید با هماهنگی شورای معادن محقق گردد لذا بر اساس نیاز هر شهرستان، طرح‌هایی تعریف شود که برای مردم مفید باشد.

سید محمدرضا هاشمی با اشاره به اهمیت توجه به نیاز‌های مردم در تصمیم‌گیری‌ها، افزود: مصوبات و خروجی جلسات باید مطابق قانون و بیشتر به نفع مردم باشد.

وی با تأکید بر پرهیز از جزیره‌ای عمل کردن در امور مختلف، گفت: باید برای توسعه استان، به صورت تیمی و با فکر و برنامه‌ریزی صحیح عمل کنیم.

استاندار بر ضرورت استفاده مدیران از پتانسیل‌های مختلف از جمله مجمع نمایندگان استان تأکید کرد و اظهار داشت: فرصت‌های خوبی برای جذب اعتبارات از وزارت‌خانه‌ها داریم که ما باید از این فرصت‌ها به نحو شایسته استفاده کنیم و با وحدت و صمیمیت برای توسعه استان گام برداریم.

هاشمی در خصوص زمان‌بندی جذب اعتبارات نیز گفت: پایان سال مالی در خراسان جنوبی نزدیک است و تا پایان مرداد ماه باید جذب اعتبارات انجام شود تا در راستای توسعه استان بهره‌برداری شود.

در این جلسه ۲۶ پرونده مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت که از این تعداد، ۲۰ پرونده تأیید شد و ۶ پرونده نیز برای بررسی بیشتر و بازدید میدانی به جلسات بعدی موکول شد.