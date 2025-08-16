به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا کاظمی امروز بیست و پنجم مرداد در آیین امضای تفاهم نامه با هلدینگ خلیج فارس با هدف احداث و تجهیز بیش از ۶۰۰ کلاس درس که با حضور حسین شریعتمداری مدیرعامل هلدینگ،نماینده مجمع خیران و برخی از اعضای شورای معاونان برگزار شد با بیان این که این اقدام با هدف افزایش و مشارکت در تأمین مالی ساخت و تجهیز مدارس با هدف توسعه عدالت آموزشی است، گفت: نگاه های خیرخواهانه در جهت گیری های کلان نظام تعلیم و تربیت مؤثر خواهد بود .

وی با اشاره به این که تاکنون هیچ رئیس جمهوری مانند دکتر پزشکیان دغدغه نظام تعلیم و تربیت را نداشته است، گفت: دکترپزشکیان با تشخیص درست و راهبردی مسائل کشور و نگاه به حل پایدار مسئله، در این مسیر قدم برداشته است.

کاظمی افزود: در تمام دنیا توسعه با آموزش و یادگیری صورت می گیرد از این رو نظام آموزشی نقش مستقیم و مؤثری در توسعه و تحول کشور دارد .

کاظمی تصریح کرد: اگر از ابتدای انقلاب به آموزش و پرورش به عنوان مسئله اول نگاه می شد امروز بسیاری از بحران ها رفع می شدند زیرا آموزش و پرورش زیر ساخت توسعه هر کشور است .

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: دکتر پزشکیان به این موضوع باور و ایمان دارد که توجه به آموزش و پرورش بسیاری از بحران ها را رفع خواهد کرد به گونه‌ای که امروز راهبری نظام تعلیم و تربیت را دست گرفته تا با دو رویکرد توسعه عدالت آموزشی در فضا و کیفیت بخشی آموزشی، مسیر توسعه کشور را فراهم کند.

کاظمی به تفاهم نامه با هلدینگ خلیج فارس اشاره کرد و گفت: این اقدام فارغ از مسائل مالی بسیار ارزشمند است و قیمتی ندارد زیرا این نگاه برای جامعه امید آفرین همراه با تحول پایدار خواهد بود .

وی خطاب به مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس ادامه داد: شما به ندای یک رئیس جمهور صادق و شجاع لبیک گفتید و این اقدام از منظر اجتماعی‌، فرهنگی و ملی بهترین عمل محسوب می‌شود .

کاظمی با اشاره به مشکل اشتغال در کشور تصریح کرد: امروز بزرگترین مشکل کشور اشتغال است. بنابراین با آموزش و مهارتی کردن رشته‌ها می توان بخش اعظمی از آن را مرتفع کرد . از این رو مهمترین راهبرد ما در دوره جدید افزایش ضریب نفوذ ۵۰درصدی رشته ها ی مهارتی در مدارس است .‌

وی افزود: بر این باوریم که هر دانش آموز باید با یک مهارت و تخصص آشنا شود.







توسعه عدالت آموزشی سبب تحول در نظام تعلیم و تربیت خواهد شد

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در این مراسم با تأکید بر این که توسعه عدالت آموزشی سبب تحول در نظام تعلیم و تربیت خواهد شد، گفت: این اقدام کار کوچکی در اقدام و حرکت بزرگ آموزش و پرورش است و توسعه در کشور با توجه به فعالیت‌های آموزشی امکانپذیر است.

شریعتمداری با بیان این که رییس جمهوری همواره دغدغه مسائل آموزشی را داشتند، گفت: بی شک تجهیز امکانات و توسعه عدالت آموزشی درکشور سبب اتفاقات مثبت و تحول در نظام تعلیم و تربیت خواهد شد.

وی با تأکید بر استفاده و تجهیز هدفمند مدارس با توجه به تغییرات جمعیتی، گفت: تلاش شود این امکانات و تجهیزات با توجه به اطلس نیازمندی‌ها و تغییرات جمعیت نشانه گذاری تا از هدر رفت سرمایه‌ها پیشگیری شود.

شریعتمداری با اشاره به این تفاهم نامه، تصریح کرد: این اقدام هلدینگ خلیج فارس، کار کوچکی در اقدام وحرکت بزرگ آموزش و پرورش است.

وی با اشاره به بحث جدی مهارت‌های فنی در مدارس کشور، گفت: تجهیز و ساخت هنرستان و مهارتی کردن آموزش همواره از دغدغه‌های رئیس جمهوری و رهبر معظم بوده است، زیرا توسعه با اقدامات سرعت می‌گیرد.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: گرایش به سمت توسعه با توجه به فعالیت‌های آموزشی امکانپذیر است از این رو تلاش مان بر این است که از محل مسئولیت‌های اجتماعی در این زمینه کمک قابل توجهی شود.

گفتنی است؛ هلدینگ خلیج فارس با امضای تفاهم نامه با آموزش و پرورش و تأمین اعتبار ۵۰۰میلیارد تومان از محل اجتماعی و ۱۰۰۰ میلیارد از محل بند خ ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم اقدام به ساخت بیش از ۶۰۰ کلاس درس خواهد کرد.



