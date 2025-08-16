به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ آیت الله سید کاظم نورمفیدی در مورد صحبت‌های اخیر نتانیاهو نخست وزیر رژیم جعلی و جنایتکار کودک کش که گفته بود من در کنار مردم ایران هستم و مشکل آنها را حل می‌کنم افزود: آنها آدم نیستند.

نماینده ولی فقیه در گلستان گفت:آدمی که مثل آب خوردن با گرسنگی بچه‌های مردم را می‌کشد و وقتی آدم فیلم‌هایی را که می‌بیند؛ واقعا هر انسانی را به سوز و گداز می‌اندازد و اشک آدم جاری می‌شود.

نماینده ولی فقیه در گلستان گفت:مگر آدم اینقدر قسی القلب می‌شود؟ آنها به تعبیر مقام معظم رهبری، سگ هار هستند.