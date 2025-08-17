پخش زنده
جرمهای موجود در گوش موجب گرفتگی گوشها میشود و اگر جرمهای داخل گوش پاکسازی نشوند فرد با مشکلات شنوایی روبهرو خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، تا به حال حس کردهاید که گوشهایتان کیپ شده است؟ اجرام اضافی درون گوش سبب میشود که نتوانید درست بشنوید. گوش پاک کن راه حل امن و مناسبی برای پاک کردن اجرام داخل گوش نیست؛ شما می توانید یاد بگیرید که چگونه گوش خود را تمیز کنید و اگر نتوانستید به پزشک مراجعه کنید.
علائم جرم گوش:
اجرام کثیفی که باعث تولید باکتری میشود، توسط خود بدن تولید میشود که معمولا هر دو گوش از این قضیه مستثنی نیستند. بسیاری از مردم هرگز گوشهایشان را تمیز نمیکنند، که این امر بر روی شنوایی آنان تاثیر میگذارد و باعث گرفتگی و کیپ شدن گوش میشود.
اگر دچار این مورد شدید باید علائم زیر را داشته باشید:
اگر احساس کنید گوشهایتان پر شده یا صدای زنگ از گوشتان بشنوید، ممکن است در این حالت اجرام اضافی در گوشتان جمع شده باشد.
افراد مسن و دیابتی ها، در معرض خطر بیشتری هستند، که در این صورت پرده گوش آنان روند حذف این اجرام را مشکل میسازد.
بهترین کارها برای درمان جرم گوش:
بهترین راه برای رفع اجرام گوش رفتن پیش پزشک است. در این حین پزشک با وسایل خاص خود نظیر سرم شست و شوی گوش، گوش شما را شست و شو داده و اجرام را خارج میکند.
اگر میخواهید این کار را در خانه انجام دهید، پس به روش زیر عمل کنید:
از یک پنبه به جای گوش پاک کن استفاده کنید، زیرا گوش پاک کن اجرام را به سمت پرده گوش نزدیک کرده و به گوش آسیب میزند یا با پارچهای گرم شست و شو دهید.
جرم گوش و نرم کننده جرم گوش:
قطرههایی در داروخانهها موجود است که سبب نرم شدن اجرام میشود. این قطره شامل روغن معدنی، روغن بچه، گلیسیرین، پروکسید، آب اکسیژنه و نمک طعام است.
چند قطره از آن را درون گوشتان بریزید و سپس گوش خود را خشک کنید. دستورالعمل روی قطره را بخوانید و اگر علائم ادامه داشت با پزشک خود تماس بگیرید.
گرفتگی گوش و شست و شو با محلول:
در این روش شما به آرامی محلول آب یا نمک را درون گوش خود میریزید، این کار موثر است. اگر قبل آن ۱۵ تا ۳۰ دقیقه از نرم کننده جرم گوش استفاده کنید، بهتر است که گوش خود را با آب گرم بشویید تا به دمای بدن برسد.
همچنین میتوانید از پزشکتان بخواهید که این کار را در مطبش انجام دهد. خارج از گوش خود را با پارچهای تمیز پاک کنید. اگر از گوش پاک کن استفاده کنید آن را به پرده گوش خود نزدیک نکنید، بهتر است از نرم کننده برای این کار استفاده کنید.
جرم گوش و کارهایی که باید از آن اجتناب شود:
مردم معمولا گوش خود را تمیز نمیکنند، در این صورت اگر برای تمیز کردن آن از گوش پاک کن و سایر وسایل استفاده کنند، فقط اجرام را به سمت پرده گوش میبرند که باعث کیپ شدن آن میشود.
قانون اکثر دکترها این است که چیزی کوچکتر از آرنج خود را داخل گوش خود نکنید، یعنی اینکه اشیای تیز و کوچک به گوشتان صدمه میزند.
سعی نکنید آن را با انگشت دست تمیز کنید، اگر که دیابت دارید، چون سیستم ایمنی بدنتان ضعیف شده و ممکن است که باعث آسیب رساندن به گوش شود و آن را سوراخ کند. برخی شمع را درون گوش خود میکنند تا حرارت آن اجرام را بسوزاند و به خود جذب کند، اما این کار به گوش آسیب میزند.
عوارض درمان نشدن جرم گوش:
اگر شما سریعا خود را درمان نکنید، علائم بدتر میشود. اجرام گوش زیاد شده و شنوایی کمتر میشود. حتی ممکن است بقدری گوش را جرم بگیرد، که تشخیص پزشک برای ریشه یابی سایر مسائل مربوطه سخت میشود.
برای گرفتگی گوش چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم:
-احساس پری گوش
- کاهش شنوایی
-حتی ممکن است منجر به مشکلات پزشکی دیگر نظیر عفونت شود.
علائم عفونت گوش در بزرگسالان شامل موارد زیر است:
-درد در میانهی گوش و مشکل شنیداری
-علائم عفونت گوش سریعا توسعه مییابد اگر به درد گوش خود توجه نکنید و آن را درمان نکنید، برای تشخیص بهتر است با راهکار پزشکی به یک متخصص مراجعه کنید.
اگر بیش از یکبار در سال این مشکل را دارید یا علائم دیگری نیز دارید، به پزشک خود بگویید تا هر ۶ تا ۱۲ ماه پاکسازی حرفهای گوش را برایتان انجام دهد.
چگونه حین پاکسازی از گوش خود محافظت کنید؟
موارد زیر را برای این کار رعایت کنید:
اشیای کوچک را وارد گوش نکنید، چون به پرده گوش صدمه میزند.
در برابر صداهای بلند قرار نگیرید.
از صداگیر استفاده کنید.
زمانیکه صداهای اطرافتان بسیار زیاد است، و یا اگر از هدفون استفاده میکنید صدای آن را کم کنید تا کس دیگری صدای موزیک شما را نشنود حتی صدای سیستم صوتی ماشین خود را زیاد نکنید.
پس از شنا گوشتان را خشک کنید، از یک پارچه تمیز استفاده کنید یا سر خود را بتکانید تا اب اضافهی گوش خارج شود.
زمانیکه دستورات پزشکی را انجام دهید، به تغییرات شنیداری توجه کنید.
اگر متوجه تغییراتی نظیر زنگ خوردن گوش شوید، با پزشک خود تماس بگیرید.
اگر دچار کاهش شنیداری، درد یا جراحت گوش ناگهانی شدید به پزشک خود مراجعه کنید.
پزشک از تجهیزات کامل برای پاکسازی گوشها استفاده میکند مانند دستگاه ساکشن یا ابزاری مثل قاشق برای درآوردن اجرام گوش.
افراد نباید پاکسازی خانگی گوش را در خانه انجام دهند، بخصوص اگر پرده گوش آنان سوراخ است، دیابت دارند، اگزما یا سایر معضلات پوستی نزدیک گوش خود دارند، سیستم ایمنی ضعیف دارند و لولهای در پرده گوش قرار دارد.
خطر استفاده از گوش پاک کن شامل موارد زیر است:
جرم را عمیقتر و به درون گوش و نزدیک پرده گوش هدایت میکند و روند پاکسازی گوش را کند میکند.
به پرده گوش آسیب میزند و موجب کیپ شدن گوش میشود.
جرم گوش و معایب راههای پاکسازی آن
اگر از شمع برای پاکسازی گوش استفاده کنید منجر به معضلات زیر میشود:
سوزاندن پوست و حفرهای میان پردهی میانی گوش ایجاد میکند که سبب خونریزی گوش و عدم عملکرد آن میشود. روش خوبی نیست که چیزی را مستقیما وارد گوش خود کنید، زیرا منجر به صدمه زدن گوش و داخل رفتن بیشتر اجرام گوش میشود.
اگر مرتبا گوش خود را پاک کنید، باکتریهایی را که از گوش محافظت میکند را از بین میبرد و سبب کاهش شنوایی جزئی و سوزش و خارش گوش میشود.
حتی موجب پری گوش آنان میشود در برخی موارد موجب گوش درد میشود و اگر از درمانهای خانگی نتیجه نگرفتید به پزشک خود مراجعه کنید تا علت را تشخیص دهد.
شخص باید حتما پیش پزشک برود، اگر علائم عفونت گوش مثل درد در داخل یا اطراف گوش داشته باشد، مایعی از گوش ترشح شود یا شنوایی دچار مشکل شود. در کل در صورت داشتن چنین علائمی خوب است که سریعا به پزشک گوش و حلق و بینی مراجعه کنید و از بدتر شدن آن پیش گیری کنید.