استاندار گیلان گفت: در ۳ ماه گذشته ۱۹۸ میلیون دلار کالای غیرنفتی از گمرکات گیلان به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۲ میلیون دلار بیشتر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ هادی حقشناس امروز در جلسه توسعه صادرات محصولات غیرنفتی استان با اشاره به هدفگذاری ۳۵۰ میلیون دلاری صادرات غیرنفتی گیلان در سال جاری گفت: میزان صادرات غیرنفتی گیلان در سهماهه نخست امسال از ۱۷۶ میلیون دلار به ۱۹۸ میلیون دلار رسیده است.
وی موقعیت ممتاز بندرانزلی و لایروبیهای اخیر را در افزایش ظرفیتهای صادراتی مؤثر دانست و گفت: گیلان با بهرهگیری از مرزهای آبی و ظرفیتهای ترانزیتی میتواند سهم بیشتری در توسعه تجارت کشور ایفا کند.
استاندار گیلان با اشاره به تأثیر تحریمهای ظالمانه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه اقتصاد ایران، گفت: ملت ایران نشان داده با تکیه بر توان داخلی قادر به مدیریت شرایط و عبور از محدودیتهاست.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تأمین گندم و آرد استان اشاره کرد و گفت: سالانه حدود ۵۰۰ هزار تن گندم برای مصرف نان مردم گیلان نیاز است که بخشی از آن از سایر استانها تأمین میشود.
هادی حق شناس با بیان اینکه ظرفیت تولید آرد در استان بالاست، گفت: بازنگری در سیاستهای حمایتی از کشاورزان و خرید تضمینی گندم با قیمت واقعی میتواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، زمینه صادرات و افزایش درآمد کشاورزان را نیز فراهم سازد.
وی اختلاف چند برابری قیمت آرد یارانهای با نرخ آزاد را بستر ایجاد فساد دانست و گفت: این فاصله قیمتی میتواند انگیزه سوءاستفاده ایجاد کند، از این رو باید با سیاستگذاری هوشمندانه در خرید تضمینی گندم و توزیع آرد، از هرگونه رانت و فساد احتمالی جلوگیری شود.
استاندار با تأکید بر ظرفیتهای استان در حوزه تولید و تجارت گفت: گیلان با دارا بودن مرزهای زمینی و دریایی، فرودگاه بینالمللی، شبکه ریلی و جادهای و همچنین توانمندیهای صنعتی و کشاورزی، باید سهم بیشتری در صادرات غیرنفتی کشور داشته باشد.
وی اضافه کرد: توسعه صادرات تنها محدود به کالا نیست و خدمات نیز میتواند بخش مهمی از صادرات گیلان را تشکیل دهد.