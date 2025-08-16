پخش زنده
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و سازمان نظام صنفی رایانهای کشور (نصر) با امضای تفاهمنامهای همکاری مشترک خود را در حوزه تحول دیجیتال، اجرای پروژههای پیشران و طراحی سازوکارهای نوین تأمین مالی آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در راستای تحقق تکلیف مندرج در بند (خ) ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم توسعه و با هدف گسترش همکاریهای دوجانبه در زمینه تدوین برنامه تحول دیجیتال، اجرای پروژههای پیشران و طراحی سازوکارهای نوین تأمین مالی در قالب مشارکت عمومی-خصوصی، تفاهمنامه همکاری میان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و سازمان نظام صنفی رایانهای کشور (نصر) در مردادماه ۱۴۰۳ به امضا رسید.
بر اساس این تفاهمنامه، طرفین بر استفاده از تجربیات موفق بینالمللی و بومی برای تدوین چارچوبهای عملیاتی برنامه تحول دیجیتال، شناسایی نیازها و چالشهای کلیدی بخشهای مرتبط، طراحی راهکارهای اختصاصی، برگزاری نشستهای تخصصی و انتقال دانش فنی تأکید کردند.
این تفاهمنامه با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی (شامل دفاتر برنامهریزی و بودجه، فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت فضای مجازی) و سازمان نظام صنفی رایانهای کشور تهیه شده است و بهزودی کارگروه ویژهای در سطح کارشناسی برای اجراییسازی آن تشکیل خواهد شد.
اهداف کلانی این همکاری شامل تسهیل اجرای پروژههای دیجیتال در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات مرتبط با صنایع دستی و گردشگری، طراحی مدلهای نوین تأمین مالی و جذب سرمایهگذاری خصوصی و بهرهگیری از فناوریهای روز برای ارتقای خدمات دیجیتال در این حوزهها می شود.
این اقدام گام مهمی در راستای دیجیتالیسازی خدمات میراث فرهنگی و گردشگری و تقویت همکاریهای بیندستگاهی در حوزه فناوری اطلاعات محسوب میشود.